Analist streng: "Ooit kan hij Ronde winnen, maar dit jaar was hij beter niet gestart"

Het gaat vooral over drie renners op zondag in de Ronde van Vlaanderen, maar er zijn natuurlijk nog heel wat outsiders. Kan er iemand verrassen?

Tom Pidcock zelf beseft dat het niet makkelijk zal worden tegen de 'grote drie' van der Poel, Pogacar en van Aert.

"Anticiperen? De grote drie zullen goed zijn en ik wil zelf in de finale zitten. Maar ze zullen me geen ruimte geven", aldus Pidcock bij Sporza.

© photonews

"Ik zou hier niet racen als ik hier niet ooit wil winnen. Ik hoop beter te zijn dan vorig jaar en stappen te zetten, ik rij niet voor een vierde plaats. We zullen zien of ik kan volgen."

In de studio is Jan Bakelants dan weer streng: "Het is een lefgozer en het is mooi dat hij ook uitkomt voor zijn ambitie."

Ooit winnen

"Ik geloof er momenteel veel minder in. Na zijn valpartijen in de Tirenno had hij beter deze race overgeslagen en gemikt op de Waalse klassiekers."

"Ik denk dat hij tekort gaat schieten, maar het is zijn keuze en hij zal er ervaring mee meenemen naar later. Hij kan hier ooit zeker winnen."