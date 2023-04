Julian Alaphilippe, hoop in bange dagen van Soudal Quick-Step, zéér duidelijk over zijn rol ten opzichte van 'Grote Drie'

Het is voor Soudal Quick-Step tot dusver pover geweest in de klassiekers. Kan Julian Alaphilippe daar verandering in brengen in de Ronde? Mits een goede dag moet de Fransman de 'Grote Drie' toch wat weerstand kunnen bieden.

Alaphilippe is tijdens dit voorjaar ook al ziek geweest, maar daar was deze ochtend in Brugge niets van te merken. "Het gaat heel goed met mij. Ik ben blij om hier aan de start van de Ronde te staan. Het is echt een heel bijzondere sfeer. Ik ben goed hersteld van Dwars door Vlaanderen."

Presteren en toch ook dat typische 'Ronde-gevoel' opnemen: voor die combinatie gaat Alaphilippe. "We gaan alles geven en een zo goed mogelijke koers rijden. We gaan er ook van genieten, want het is altijd speciaal om hier van start te gaan."

STERKE MANNEN VOLGEN

Over de rolverdeling binnen de ploeg is de tweevoudig wereldkampioen glashelder. "Natuurlijk kennen we de sterke mannen. We weten dat het moeilijk is om hen te volgen. Het is afwachten, maar dat is wel mijn rol. Ik moet geduldig zijn en alles geven wat in de benen zit."

Zijn teamgenoten kunnen het misschien wel over een andere boeg gooien. "We hebben renners in de ploeg die kunnen anticiperen of op andere momenten actief kunnen zijn. Als ze tien-vijftien minuten op de Paterberg hebben, houden ze wel iets over", lacht Alaphilippe.