Meteen een rotvaart in Ronde van Vlaanderen en van der Poel laat zich verrassen in waaierspel, José De Cauwer komt met ferme waarschuwing

Een rotvaart. Veel meer kan je niet zeggen over de eerste kilometers van de Ronde van Vlaanderen. En dat zal ook zijn gevolgen hebben.

274 kilometer moeten de renners afhaspelen tussen Brugge en Oudenaarde. En dat deden ze in de editie 2023 met een rotvaart.

Na een halfuurtje koers zaten ze al drie minuten voor op het snelste schema en na meer dan dertig kilometer koersen was er nog steeds geen vroege vlucht vertrokken.

© photonews

Heel veel renners wilden mee zijn in die vroege vlucht, waardoor het langer dan normaal echt nerveus bleef.

Dit draag je mee

De snelle aanvangsfase zal ook zijn gevolgen hebben voor diep in de koers, beseft ook José De Cauwer in zijn commentaar.

Waaiers

"Wat er nu gebeurt, is belangrijk voor over 5 uur. Dit draag je mee", voorspelde José De Cauwer bij Sporza over de snelle aanvangsfase.

En er waren ook waaiers, waardoor een aantal renners er even werden uitgewaaid. Een eerste precaire situatie? Onder meer Vanmarcke, Girmay en van der Poel lieten zich verrassen. "Dit is energie verspelen", aldus Karl Vannieuwkerke.

Alles ff op kantje #rvv23 — Bram Op den Camp (@bramopdencamp) April 2, 2023

Van der Poel rijdt als allerlaatste in het peloton. Zoekend naar zijn goeie benen. #TdARVV #RVV23 — Sylvain (@Sylvain_dw11) April 2, 2023

Waaiers! #RVV23 — Hidde Roorda (@hidderoorda) April 2, 2023