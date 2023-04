Michel Wuyts rakelt Gent-Wevelgem weer op na de Ronde van Van Aert en blikt al vooruit naar Parijs-Roubaix

Geen overwinning voor Wout van Aert in de Ronde van Vlaanderen. De kopman van Jumbo-Visma moest op de Kruisberg lossen en kwam nooit meer helemaal vooraan.

Wout van Aert was al betrokken bij de zware valpartij op 140 kilometer van de streep en moest de rest van de wedstrijd met een bebloede knie rijden. Op de Oude Kruisberg kraakte Van Aert dan na ene serieuze versnelling van Mathieu van der Poel.

Van Aert werd door Van Hooydonck nog terug gebracht tot bij de achtervolgende groep, maar werd in de sprint om plek drie geklopt door Mads Pedersen. Michel Wuyts zag dat Van Aert net als in de E3 de mindere was van de 'Grote Drie'.

"De E3 liegt niet. Hij won toen, maar kon nergens het initiatief nemen. Ook vandaag niet. Hij leek nochtans makkelijker mee te kunnen, dus was het schrikken toen hij ter plaatste werd gelaten op de Kruisberg", zegt hij bij HLN.

Weer van moeten in Roubaix?

"Conclusie: Van Aert moet zeer ontgoocheld zijn. Hij zal het niet toegeven, maar zal zich misschien afvragen waarom hij Gent-Wevelgem niet heeft gewonnen." Is het dan weer van moeten in Parijs-Roubaix voor Van Aert?

"Hij heeft de E3 gewonnen, maar toch heb ik het gevoel dat hij Roubaix moet winnen. Ik geef hem een dikke kans. Op het vlakke moet hij de evenknie zijn van Van der Poel. Al heeft zijn vertrouwen een deuk gekregen.”