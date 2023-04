Pogačar laat zich na winst erover uit of hij nog naar Ronde terugkeert: "Ook Van der Poel en Van Aert zagen er goed uit"

Tadej Pogačar heeft zijn felbegeerde winst in de Ronde binnen. De hamvraag nu: zien we hem nog terug? Die vraag krijgt nog geen definitief antwoord, maar hij heeft alleszins genoten van de strijd met onder andere Van der Poel en Van Aert.

"De sleutel was eerst en vooral dat ik de best mogelijke benen had", kaartte Pogačar de eerste voorwaarde aan waarom hij de verwachtingen kon inlossen. "Ik wist dat ik solo moest arriveren en dat maakte het enorm zwaar. Ik denk niet dat dit nog vele keren kan gebeuren. Ik had geluk dat ik een goede dag kende."

10 OP 10 VOOR DE PLOEG

"Een 10 op 10 ook voor de hele ploeg, met de beste lead-out ooit van Mikkel Bjerg aan de Kwaremont", looft de winnaar van de Ronde van Vlaanderen zijn ploegmaats. "We hebben daar de koers gemaakt en na de Kwaremont lag de wedstrijd open."

Het was dan aan de 'Grote Drie' om uit te maken wie de sterkste was. "Wanneer ik op pad was met Mathieu van der Poel en Wout van Aert, keek ik wat naar hen. Ook zij zagen er goed uit, maar met elke kilometer in de race voelde ik mij sterker worden."

SFEER OP DE KLIMMETJES

Pogačar kan nu een vinkje zetten achter de Ronde van Vlaanderen. Gaat hij in de toekomst dan nog wel deelnemen? "Dit is een speciale koers, misschien de mooiste eendagskoers ter wereld. Zeker met die sfeer op de klimmetjes. Of ik nog terugkeer naar de Ronde van Vlaanderen? Dat weet ik niet. Laat mij jullie verrassen."