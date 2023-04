Snel die teleurstelling doorspoelen: Wout van Aert duidt aan waar hij overwinning verloor en wil bladzijde omdraaien

Uiteraard was er enige teleurstelling bij Wout van Aert. Voor de overwinning was hij naar de Ronde van Vlaanderen afgezakt, maar die zat er niet in.

Zuchten dus, dat al die geleverde inspanningen onderweg niets opleverden. "Het was een superlange en zware finale. Ik denk dat alles gelukt is wat we wilden doen. Met Nathan Van Hooydonck in die gevaarlijk groep moesten we vooraan en achteraan niet rijden."

Alleen ontstond er in het vervolg van de wedstrijd een andere dynamiek. "Het was misschien iets sneller een man-tegen-mansituatie dan wij gehoopt hadden. Pogačar bleek sterker. De overwinning verloor ik al op de Kruisberg. Op het moment dat ik daar niet kon volgen, zag het er niet naar uit dat ik nog ging terugkomen."

MAXIMALE ERUIT GEHAALD

Van Aert trachtte nog een podiumplaats uit de brand te slepen. Dat lukte net niet. Pedersen had nog een net iets betere sprint in huis. "In de finale moest ik mijn meerdere erkennen in enkele jongens, maar ik heb toch nog geprobeerd om er het maximale uit te halen."

Overigens komt Van Aert niet helemaal ongeschonden uit de strijd. "Ik had wel een wonde aan mijn knie na die valpartij. Daar gaan we nog naar kijken. Tijdens de koers heb ik er niet veel last van gehad." Hopen maar dat het in Parijs-Roubaix wél zijn dag kan worden. "We gaan de bladzijde omdraaien."