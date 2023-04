Wout van Aert glashelder over wat nu juist 'moet' voor hem in de Ronde van Vlaanderen

Dat het 'van moeten' is, kreeg Wout van Aert in aanloop naar de Ronde van Vlaanderen meermaals te horen. 'Ik moet niks', repliceerde hij. Nu is de dag van de waarheid aangebroken.

Uiteraard werd Van Aert er tijdens de ploegenvoorstelling voor de start van de Ronde van Vlaanderen ook naar gevraagd. "Wat er nu 'moet' vandaag? Eerst en vooral moeten we ons amuseren", stelt de kopman van Jumbo-Visma het koersplezier voorop. Het gewenste resultaat zal dan wel volgen.

In elk geval heeft ploegleider Merijn Zeeman al laten verstaan dat het voorjaar nog niet geslaagd is. Terwijl de geel-zwarte formatie al zo veel koersen naar zijn hand heeft gezet. "Ja, we leggen de lat hoog", zegt Van Aert over de ambities in zijn team.

STERKSTE PLOEG

"Voor zo'n dag is altijd wel stress, maar ik vind het vooral spannend", klinkt het nog in de mixed zone. "Ik geloof wel dat we de sterkste ploeg hebben. Al zijn er misschien wel nog sterkere individuen bij de tegenstand. We doen het zoals in de vorige klassiekers: met zo veel mogelijk in de finale geraken en dan is het moeilijker voor de concurrentie."