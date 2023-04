Breuken en hersenschuddingen: medische update na ziekenhuisbezoek van Girmay, Van Moer en nog andere renners

Na een Ronde met een massa valpartijen is het de schade opmeten. Ook Girmay en Van Moer hebben er een ziekenhuisbezoek opzitten en zij waren niet alleen.

Het was een echte pechdag voor Intermarché-Circus-Wanty in de Ronde met meerdere opgaves. Taco van der Hoorn heeft een hersenschudding en een snee aan zijn rechteroog opgelopen. De Nederlander heeft het ziekenhuis wel mogen verlaten en is er zo beter aan toe dan enkele van zijn ploegmaats.

Biniam Girmay houdt eveneens een hersenschudding over aan de Ronde van Vlaanderen. De Eritreeër moest een nacht in het ziekenhuis blijven ter observatie. Aimé De Gendt heeft dan weer een breuk opgelopen aan zijn linkerelleboog en is in principe reeds geopereerd in Herentals.

UPDATE about Biniam Girmay:



Medical examinations showed that Bini suffered a concussion but no fracture. He remains in hospital overnight for observation.#RVV23 pic.twitter.com/WB5Xghz0ej — Intermarché-Circus-Wanty (@IntermarcheCW) April 2, 2023

Bij Lotto-Dstny melden ze dat Brent Van Moer zich heeft laten onderzoeken, nadat hij schaafwonden opliep en klaagde over pijn aan zijn hand en voet. Hij komt er zonder breuken vanaf.