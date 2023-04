Eddy Merckx vol lof voor zijn opvolger Tadej Pogačar, bij Wout van Aert haalt hij Gent-Wevelgem weer aan

Tadej Pogačar kwam zondag naast Eddy Merckx en Louison Bobet die de Ronde van Vlaanderen en de Ronde van Frankrijk wonnen. Merckx is dan ook onder de indruk.

Eddy Merckx genoot van de Ronde van Vlaanderen en van Tadej Pogačar. De manier waarop de Sloveen won, de stijl waarmee hij dat deed en durf om telkens zo hard door te duwen, het maakte indruk op Merckx.

"Pogačar staat simpelweg synoniem voor het wielrennen van deze periode. Komt hij een aantal keer terug naar de Ronde, dan kan hij misschien ook mede-recordhouder worden", stelt Merckx bij Het Nieuwsblad.

Volgens Merckx kan Pogačar ook alle vijf de Monumenten winnen en zal dat in Milaan-Sanremo ook makkelijk gaan. Als Pogačar dit jaar had aangevallen waar Van der Poel dat deed, dan had hij die ook al op zak volgens Merckx.

"Het is gewon een heel complete renner. Hij kan werkelijk alles op een fiets en heeft ook nog het temperament om de koersen naar zin hand te zetten", zegt Merckx nog.

Van Aert

Merckx had het ook nog even over Wout van Aert, die volgens hem gewoon niet goed genoeg was om de zware aanvallen van Pogačar en Van der Poel te volgen.

"Op zulke momenten kan je dan spijt hebben dat je Gent-Wevelgem niet hebt gewonnen. Maar dat was zijn keuze", stelt Merckx nog.