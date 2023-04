Heeft Wout van Aert een probleem in de Ronde van Vlaanderen? "Dat speelt hem parten"

Geen podiumplaats voor Wout van Aert in de Ronde van Vlaanderen. Van Aert kon Pogačar en Van der Poel. En in de sprint moest hij het afleggen tegen Mads Pedersen. Michel Wuyts ziet een mogelijk probleem voor Van Aert in de Ronde.

Wout van Aert had van de Ronde van Vlaanderen een hoofddoel gemaakt dit seizoen, maar na een stevige versnelling van Mathieu van der Poel op de Oude Kruisberg moest Van Aert definitief lossen. Van Aert eindigde zo al voor de vierde keer in vijf deelnames in de top tien. Maar telkens stootte hij op één of meerdere renners die beter zijn dan hem in de Ronde. Michel Wuyts vraag zich af of Van Aert de Ronde ooit zal winnen. "Het is nu toch al een paar keer gebleken dat de opeenvolging van hellingen en de afstand van 270 kilometer Van Aert parten speelt", zegt Wuyts in de podcast Wuyts & Vlaeminck. Van Petegem bewees dat het ook op late leeftijd kan Maar Wuyts haalde ook het voorbeeld van gast Van Petegem aan. "Peter Van Petegem heeft me net gezegd dat hij zijn eerste Ronde van Vlaanderen won op zijn 29ste en zijn eerste Parijs-Roubaix op zijn 33ste." Ook Van Petegem ziet Van Aert nog winnen. "Ik zou mij nog geen zorgen maken. Het is een renner die iedere keer zal meespelen voor de overwinning. En ik hoop dat er een kruisje kan gezet worden na Parijs-Roubaix deze zondag."