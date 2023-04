Krijgt de actie van Team DSM in de Ronde van Vlaanderen gevolgen?: "Iedereen moet zijn kansen kunnen verdedigen"

Na de Ronde van Vlaanderen ging de actie van Team DSM over de tongen. Niet iedereen apprecieerde de actie en mogelijk gaat de UCI maatregelen nemen.

Het was op de Kortekeer zeer opvallend. Team DSM reed massaal op de 1e rij en vertraagde enorm. Zo ging het bijna stapvoets tot boven en nadien gaf het team er een enorme snok aan. Zo kon er in de achterhoede in de afdaling extra hectiek ontstaan.

Eerder zagen we Trek-Segafredo dat al in Dwars door Vlaanderen doen en Team Sky deed het ook ooit op de Kortekeer in de Ronde van Vlaanderen in 2019. De rest van het peloton kon de actie alleszins niet smaken en ook de UCI stelde die trend vast.

"We zullen die tactiek verder analyseren", aldus UCI-coördinator Peter Van den Abeele aan Sporza. "Iedereen moet zijn kansen kunnen verdedigen, maar deze strategie is wel zeer verregaand."

Mogelijk zien we die actie in de toekomst nog terug. Ploegleider van DSM, Pim Ligthart, vertelde aan Het Nieuwsblad dat als ze opnieuw in de positie zouden zitten, dat ze het opnieuw zullen proberen.