Scheldeprijs: resem straffe sprinters meldt zich en ook Nederlandse journalist Thijs Zonneveld koerst zowaar zelf mee!

De Scheldeprijs van vorig jaar was er al eentje om niet te vergeten. Het was op een ongelooflijke wijze dat Intermarché-Circus-Wanty vorig jaar kon juichen. De ploeg probeert dat woensdag opnieuw te doen, maar ook tal van andere gegadigden willen er weer een memorabele editie van maken.

De Scheldeprijs van 2022 was een editie die nog lang in het geheugen gegrift zal blijven. Aan het eind van een lastige wedstrijd pakte Alexander Kristoff uit met een schitterende solo. De sterke Noor ruilde Intermarché aan het einde van dat seizoen voor Uno-X, een ploeg uit zijn thuisland.

Dat neemt uiteraard niet weg dat ze bij Intermarché-Circus-Wanty graag opnieuw dat gloriemoment in Schoten nog eens willen herbeleven. Hiervoor rekenen ze op de snelle benen van Gerben Thijssen, blijkt uit de selectie van de ploeg. De andere Belgen die voor Intermarché aan de start komen zijn Jasper Dejaegher en Arne Marit.

We will defend our title in @Scheldeprijs tomorrow 👊



🇳🇱 Roel van Sintmaartensdijk#SP23 #RideForAntoine pic.twitter.com/7YeVxY5vWi — Intermarché-Circus-Wanty (@IntermarcheCW) April 4, 2023

Als Thijssen om één of andere reden niet voor de prijzen kan sprinten, dan heeft de ploeg nog altijd de Est Madis Mihkels achter de hand. Voorts zitten ook de Deen Julius Johansen en Nederlanders Boy van Poppel en Roel van Sintmaartensdijk in de selectie.

Alexander Kristoff zal in de kleuren van Uno-X ook zelf van de partij zijn. Bij Soudal Quick-Step is Fabio Jakobsen dan weer de kopman die naar voren geschoven kan worden. Heel wat straf en schoon volk dus aan de start.

De meest opvallende deelnemer is Thijs Zonneveld, de Nederlandse journalist die zelf mee zal koersen in een truitje van BEAT Cycling Club. "Morgen zal ik weer beseffen hoe zwaar wielrennen wel is. Dan voel ik weer wat de renners voelen, maar ik heb wel een acceptabel niveau", zegt Zonneveld hierover aan Sporza.