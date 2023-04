Jonas Vingegaard haalt uit naar de organisatie van de Ronde van het Baskenland: "Dan weet je dat het gevaarlijk is"

Jonas Vingegaard heeft naar de organisatie van de Ronde van het Baskenland uitgehaald. Hij was niet te spreken over de aankomst van de 2e rit.

In de finale van de 2e rit in de Ronde van het Baskenland was er een klim en de top daarvan lag op 5 km van de aankomst. Na de top was er een stevige afdaling met enkele veraderlijke bochten.

Ide Schelling won de etappe, maar onderweg waren er enkele situaties waar er bijna gevallen werd. Jonas Vingegaard die in het Baskenland zijn Tour-voorbereiding verderzet, was niet te spreken over de finale.

"Ik hoop dat alle renners die gevallen zijn het goed maken", vertelde Vingegaard aan Eurosport. "De finale was echt niet ok. In de toekomst moeten we daar echt wat aan doen. Als je met 20 renners aan zo’n afdaling begint, is het misschien een ander verhaal. Maar nu was het een groot peloton en dan weet je dat het gevaarlijk is."