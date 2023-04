Ex-Tourwinnaar niet mals voor veroorzaker van massale val in de Ronde van Vlaanderen

Filip Maciejuk veroorzaakte in de Ronde van Vlaanderen voor een enorme valpartij. Volgens Geraint Thomas was het niet de eerste keer dat de Pool zo'n gevaarlijke manoeuvre uitvoerde.

In hun podcast Watts Occuring bespraken Luke Rowe en Geraint Thomas, ploegmaats bij INEOS Grenadiers, de massale valpartij in de Ronde van Vlaanderen. Rowe kon ontsnappen aan de val.

"Gelukkig reden we aan de andere kant van de weg. Je kent dat geluid van een val, iedereen remt en je hoort van die kenmerkende geluiden. Het was alsof er een bus dwars door het peloton heen reed."

Rowe zag ploegmaat Turner alweer uitvallen met een armbreuk, maar neemt het toch op voor Maciejuk. "Die kerel heeft een big fucking mistake gemaakt, daar kun je niet omheen. Maar toch, hij doet dat ook niet expres. Ik voel toch met die jongen mee. Hij is ineens de nummer één publieke vijand."

Thomas is niet mild

Ex-Tourwinnaar Geraint Thomas is veel minder mild. "Pavel Sivakov zei direct dat hij dit die jongen in Parijs-Nice dit jaar ook al een paar keer had zien doen, waar enkele jongens mee instemden. Laat ik zeggen dat er bij ons aan tafel minder sympathie was voor hem."