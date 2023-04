Net niet voor Soudal Quick-Step! Wolfpack-renner moet Higuita voor zich dulden, Vingegaard blijft aan de leiding

Het was bijna prijs voor Soudal Quick-Step in het Baskenland. Sergio Higuita heeft er toch nog anders over beslist. Vingegaard blijft aan de leiding.

Dat ze bij Soudal Quick-Step hun zinnen gezet hadden op de etappe van en naar Amorebieta, bleek al toen ploegmaats Cavagna en Cattaneo er samen vandoor gingen. Burgaudeau ging hen nog achterna, maar een chasse patate was zijn deel.

In deze rit op het vlakke werden de vluchters wel wat kansen toegedicht. Dit vanwege twee hellingen in de finale. Wanneer die bereikt werden, was het voor Cavagna en Cattaneo al voorbij. Geen splijtende demarrages op de klimmetjes: een elitegroepje zou sprinten voor de overwinning.

HIGUITA DE SNELSTE IN ELITEGROEP

Sergio Higuita van Bora-Hansgrohe bleek nog over het snelste stel benen te beschikken en klopte Andrea Bagioli van Soudal Quick-Step. De derde plaats was voor Matthias Skjelmose. De leidersplaats van Vingegaard kwam in de vijfde etappe van de Ronde van het Baskenland niet in het gedrang.