VOORBESCHOUWING PARIJS-ROUBAIX: Pakt Mathieu van der Poel deze keer wel de zege of pakt Wout Van Aert de prestigieuze zege?

Zondag staat het 3e monument van het seizoen op het programma. De renners maken zich op voor de helletocht richting Roubaix om zo eeuwige roem te vergaren.

VORIG JAAR

In 2022 pakte Dylan van Baarle zijn grootste zege uit zijn carrière. In de finale kon hij eerst een zoveelste aanval van Wout Van Aert volgen. Nadien ging hij zelf in de aanval en op het einde van de strook Cysoing-Bourghelles sloot hij aan bij de koplopers.

Van Baarle, Matej Mohoric, Yves Lampaert en Tom Devriendt gingen uitmaken wie er zou winnen. De Nederlander deed uiteindelijk zijn beslissende zet op Camphin-en-Pévèle en reed solo naar de wielerpiste van Roubaix. Aan de streep had hij een voorsprong van 1'45".

PARCOURS

De start is in 2023 zoals gebruikelijk in Compiègne. Na bijna 100 km komen de 1e kasseistroken. De 1e echte zware strook ligt in het Bos van Wallers, op zo'n 100 km van de streep.

De stroken volgen zich in sneltempo op en nadien zijn er onder meer nog Orchies, Mons-en-Pévèle, de Pont Gibus, Camphin-en-Pévèle, Gruson en Hem. De finish ligt zoals gebruikelijk op de wielerpiste van Roubaix. In totaal is de Hel bijna 257 km lang.

FAVORIETEN

Titelverdediger Dylan van Baarle staat aan de start en is net op tijd herstelt na zijn val in de E3 Saxo Classic. Zo moest hij Dwars door Vlaanderen de Ronde van Vlaanderen laten schieten. Voordien had hij al laten zien dat hij in uitstekende doen was. Zo won van Baarle de Omloop Het Nieuwsblad na een knappe solo.

Sinds dit jaar rijdt van Baarle voor Jumbo-Visma en daar hebben ze met Wout Van Aert en Christophe Laporte nog enkele andere favorieten. Laporte won Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen, terwijl Van Aert de E3 won.

Van Aert is ook een van de topfavorieten. Al kloeg hij de voorbije week over zijn knie en ribben. Daar heeft hij door een val in de Ronde van Vlaanderen last van. Hij zou aan het herstellen zijn, maar ideaal is het niet.

Een andere topfavoriet is Mathieu van der Poel. Milaan-San Remo won hij al en in de E3 en de Ronde van Vlaanderen werd hij 2e. In de Ronde van Vlaanderen was hij ook duidelijk de betere tegenover zijn concurrenten (behalve Tadej Pogacar dan, die in Noord-Frankrijk er niet bij is). Ook heeft hij met Jasper Philipsen en Gianni Vermeersch 2 stevige ploegmaats.

Bij INEOS Grenadiers, de vorige ploeg van van Baarle, is Filippo Ganna de kopman. Hij rijdt al het hele voorjaar op een hoog niveau en maakte van Parijs-Roubaix een groot doel. Als de Italiaan op de kasseien onder stoom komt, zal het voor de andere favorieten uitkijken worden.

Ook zijn er nog de stevige blokken van Soudal Quick-Step (Kasper Asgreen, Yves Lampaert, Tim Merlier, Florian Sénéchal), Trek-Segafredo (Mads Pedersen, Jasper Stuyven en Edward Theuns), Lotto Dstny (Florian Vermeersch, Arnaud De Lie, Frederik Frison en Brent Van Moer) en AG2R Citroën (Greg Van Avermaet, Stan Dewulf en Oliver Naesen).

Daarnaast zijn er nog verschillende renners waar je altijd rekening mee moet houden: Stefan Küng (Groupama-FDJ), Matej Mohoric (Bahrain Victorious), Nils Politt (BORA-hansgrohe), Anthony Turgis (TotalEnergies), Sep Vanmarcke (Israel-Premier Tech), Jenthe Biermans (Arkéa Samsic), Matteo Trentin (UAE), Max Walscheid (Cofidis), Alexander Kristoff (Uno-X), Jens Keukeleire (EF Education-EasyPost) en Gianni Moscon (Astana).

ONZE STERREN

**** Wout Van Aert

*** Mathieu van der Poel, Filippo Ganna

** Sep Vanmarcke, Christophe Laporte, Yves Lampaert, Matej Mohoric

* Florian Vermeersch, Dylan van Baarle, Jasper Philipsen, Matteo Trentin, Stefan Küng