Kasper Asgreen geeft voor Parijs-Roubaix zijn ideale verloop aan

Kasper Asgreen is in Parijs-Roubaix een van de outsiders voor de zege. Vooraf heeft hij zijn ideale scenario gegeven.

In de Ronde van Vlaanderen schoof Kasper Asgreen al vroeg mee in de aanval en zat hij een halve dag voorin in de wedstrijd. Uiteindelijk werd hij 7e.

Ook in Parijs-Roubaix verwacht Asgreen een zware wedstrijd. "De afstand en de kasseien hakken erin als in geen andere koers, zelfs nog meer dan in de Ronde van Vlaanderen", vertelde hij aan VTM Nieuws. "Maar hopelijk kunnen we iets vergelijkbaars doen zoals daar en kunnen we de strijd met de favorieten aangaan."

Voor Asgreen zijn Wout Van Aert en Mathieu van der Poel de grote favorieten om Parijs-Roubaix te winnen. "Dat is op basis van de voorbije weken, maar er zijn veel renners die kunnen winnen", besloot Asgreen.