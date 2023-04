Meer details bekend over de val van Sanne Cant in Parijs-Roubaix

Sanne Cant viel in Parijs-Roubaix zwaar en moest opgeven. Ondertussen zijn er al meer details over haar val bekend.

Op zo'n 40 km van de streep was er in de groep der favorieten een massale val. Elisa Longo Borghini schoof onderuit en sleurde iedereen mee in haar val. Lotte Kopecky en Sanne Cant lagen erbij. Kopecky kon verder en werd nog 7e. Cant moest opgeven.

Cant werd naar het ziekenhuis overgebracht. Daar werd ze gehecht aan een wonde aan haar voorhoofd en een wonde net onder haar oog. Zelf liet Cant via Instagram weten dat ze afgelopen nacht nog aan haar hoofd werd geopereerd. "Alles is weer in orde en ik ben terug thuis", klonk het.

Volgens Sporza zou Cant maar liefst 60 hechtingen gekregen hebben. Ook vertelde iemand op Twitter dat Cant een remschijf tussen haar ogen had gekregen. Het leidde tot een diepe snee.