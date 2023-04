Nieuwe aflevering van Wout vs Mathieu? Van Aert spreekt zich duidelijk uit over zijn rivaliteit met Van der Poel

Wout van Aert vs Mathieu van der Poel. Elke keer weer. Het is de rivaliteit die het huidige tijdperk in het wielrennen al zo veel heeft gebracht. Zien we die tweestrijd ook in Parijs-Roubaix?

In de aanloop naar deze belangrijke afspraak zag het daar wel naar uit, maar had Van Aert had de voorbije dagen nog fysieke klachten als gevolg van zijn val in de Ronde van Vlaanderen. Vooral zijn ribben speelden hem nog parten. "Ik hoop toch te strijden voor de overwinning", heeft Van Aert zijn ambities nog niet bijgesteld. POTENTIEEL SCENARIO Ook in Roubaix gaat WVA voor het allerhoogste. En dus moet hij in principe weer voorbij zijn eeuwige rivaal Mathieu van der Poel. "Het is een potentieel scenario. We weten dat hij heel sterk is momenteel en dat hij op elk moment iemand kan doen lossen." Best dus om op weg naar de Vélodrome André Pétrieux niet te ver uit Van der Poel zijn buurt te verdwijnen. "Ik ga hem zeker in de gaten houden", belooft Van Aert.