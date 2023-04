Favoriet Filippo Ganna moet in Parijs-Roubaix met een ereplaats tevreden zijn, maar is niet blij met een actie van de collega's

Filippo Ganna is in Parijs-Roubaix 6e geëindigd. Op het einde was het op, maar achteraf was hij ook niet zo tevreden over de samenwerking.

Vooraf was Filippo Ganna een van de favorieten op verschillende lijstjes voor Parijs-Roubaix, maar uiteindelijk werd het een 6e plaats. Hij sprintte met Mads Pedersen en Stefan Küng wel nog voor de 4e plaats, maar het was ook wat op. "De ploeg was goed en ze brachten me perfect tot aan het Bos van Wallers", vertelde de Italiaan aan de RAI. "Ik moet hen daarvoor bedanken." Maar in de finale begon Ganna het moeilijk te krijgen. "Vanaf Carrefour de l'Arbre was het afzien en in de laatste kilometers waren de benen een beetje op. Het is wel spijtig dat ik het podium niet kon halen, maar de anderen in het groepje zeiden dat ze krampen hadden. Al konden ze dan wel sprinten. Dat was geen mooie actie." Of Ganna nog naar Noord-Frankrijk zal terugkeren, liet hij in het midden: "Ik ga nu herstellen en daarna volgt de Giro."