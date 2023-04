🎥 Unieke beelden uit Parijs-Roubaix: Enorm slagveld in het Bos van Wallers, Van Aert getroost door vrouw

Het Bos van Wallers is elk jaar een belangrijk punt in Parijs-Roubaix. Maar zoals elk jaar was de schade weer groot bij een heel aantal renners.

Het Bos van Wallers zorgde weer voor heel wat schade bij enkele renners. Onder meer Kasper Asgreen en Dylan van Baarle gingen zwaar tegen de grond en hielden er heel wat blessures aan over. Die valpartijen kwamen in beeld, maar ook heel wat andere renners vielen en maakten brokken. Het Amerikaanse NBC verzamelde de beelden van cameraatjes van enkele renners, zoals onder meer Jens Keukeleire en Bert Van Lerberghe. Ook van na de finish zijn er enkele beelden. Zo is de omhelzing tussen Philipsen en Van der Poel te zien en wordt Wout van Aert nog getroost door zijn vrouw Sarah.