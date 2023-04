Man in vorm - met zege als bewijs - in België, terend op tips van 'ster' Cancellara: "Fabian een grote bron van motivatie"

Fabian Cancellara is nog altijd één van de sterren uit het wielrennen, ook na zijn actieve carrièré. Eén van de mannen in vorm rijdt overigens in het team van de Zwitser.

Alexander Kamp won onlangs de Région Tour en trok nadien naar België voor de Brabantse Pijl. "Ja, maar dit is een heel andere koers dan ik gewonnen heb. We wilden die koers eigenlijk gebruiken als voorbereiding. Het was eerder de bedoeling om koersritme op te doen na een hoogtestage van twee en een halve week. Da's gelukt."

De Brabantse Pijl en Belgische koersen in het algemeen staan hem wel aan, vertelt hij aan Wielerkrant. "Ik ben blij dat ik aan de start sta in deze mooie koers, met een zwaar parcours. Ik hou er van dat je in België niets voor lief mag nemen. Er is veel actie, het is altijd moeilijk. Het is echt koersen."

VAN TREK NAAR TUDOR

Het is zijn eerste seizoen bij Tudor, de ploeg met Cancellara als sterke man. De voorbije jaren reed Kamp voor Trek-Segafredo. "De ploegeigenaar van Tudor is misschien de grootste ster die Trek ooit gehad heeft, Fabian Cancellara. Het gaat er dus superprofessioneel aan toe. Ik denk dat ik de juiste keuze gemaakt heb."

© photonews

Die eigenaar geldt uiteraard als een grote inspiratie. "Fabian is er altijd om zijn renners te steunen. Dat geldt zeker ook voor mij. Fabian is een grote bron van motivatie." Wanneer zal Kamp dan tevreden kunnen zijn aan de finish?

"Ik heb er alles voor gedaan om klaar te zijn. Dat betekent niet dat ik moet winnen, want er zijn nog sterke mannen. Ik wil blij zijn met mijn prestatie."