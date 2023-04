Persman Soudal Quick-Step schept duidelijkheid over gerucht rond Remco Evenepoel

Remco Evenepoel zal toch niet de Amstel Gold Race rijden. Dat gerucht ging even de ronde, maar Phil Lowe, persman bij Soudal Quick-Step heeft dat gerucht de kop in gedrukt.

Dinsdagavond deed het verhaal de ronde dat Remco Evenepoel zondag de Amstel Gold Race zal rijden. Nochtans stond dat niet op zijn officiële planning.

Er was echter een Facebook-account onder de naam Patrick Lefevere die de deelname van Evenepoel had aangekondigd. Dat klopt dus niet.

Phil Lowe, persman bij Soudal Quick-Step, bevestigde dat Evenepoel niet in Nederlands Limburg zal koersen. "Nee, hij rijdt er niet", schreef hij op Twitter.

Ook is Evenepoel nog altijd op hoogtestage in Tenerife. Pas enkele dagen voor Luik-Bastenaken-Luik keert hij terug naar België. De Giro is nog altijd het hoofddoel.