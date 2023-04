🎥 Zwitser van het team van Fabian Cancellara verrast het peloton in de Ronde van Sicilië

Joel Suter die vorig seizoen nog voor UAE reed, heeft de 3e rit in de Ronde van Sicilië gewonnen. Hij verraste het peloton op een aankomst bergop. Finn Fisher-Black blijft leider.

De 3e rit in de Ronde van Sicilië was een rit voor de renners met een stevig eindschot. In Enna lag de start en na een heuvelachtig begin kwam het peloton in een vlakte, maar na 150 km lag de streep op een heuvel in Termini Imerese (1 km aan 6%).

Na zo'n 10 km vertrok de vlucht van de dag. 6 renners kleurden de etappe en kregen meer dan 4 minuten voorsprong. In het peloton wachten ze lang om de vluchters te grijpen. Ook bleef de voorsprong redelijk lang nog groot.

Dat inspireerde koploper Joel Suter die voor het Tudor, team van Fabian Cancellara, rijdt, om op 15 km van de streep solo te gaan en zijn vluchters achter zich te laten. Hij begon met voorsprong aan de slotklim.

Suter had nog wat over de slotklim en hield stand. De ultieme uitval van Filippo Fiorelli die een val van Damiano Caruso ontweek, kwam te laat en de Italiaan werd uiteindelijk 2e. Elia Viviani werd 3e. Finn Fisher-Black, vorig jaar nog ploegmaat van Suter, is nog altijd de leider in Sicilië.