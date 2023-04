UAE-klimmer met verleden bij Alpecin gaat vol voor Giro: "Primoz en Remco goed aan het rijden, grappig genoeg"

De namen van Primoz Roglic en Remco Evenepoel staan al met stip genoteerd voor de Giro. Wie er in Italië ook bij zal zijn, is Jay Vine.

De Australiër van UAE, die aan het eind van vorig jaar Alpecin verliet, is hersteld van een knieblessure. Toch zal hij pas op de Grande Partenza zijn eerstvolgende koersdag meemaken en skipt hij de Ronde van Romandië. "Na mijn blessure is mijn vorm snel teruggekomen. Dat is een goed teken", klinkt het in een gesprek met Cyclingnews.

Het is een bewuste keuze voor Vine om voor de Giro geen wedstrijden meer te rijden. "Dit haalt er de meeste reisdagen uit. Het laat me toe om zo veel mogelijk tijd op de fiets te spenderen. Ik hou echt van het proces van je voor te bereiden op een evenement."

KLASSEMENTSAMBITIES

"De andere jongens hebben goed koersritme kunnen opdoen in Catalonië en de Tirreno", weet Vine, voor wie het koffiedik kijken is met welke klassementsambities hij naar de Giro zal trekken. Bij zijn kopman geen twijfel. "João Almeida is aan het vliegen. Primoz Roglic en Remco Evenepoel zijn ook goed aan het rijden, grappig genoeg."