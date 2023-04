Trainer schat de kansen van Tom Pidcock voor de Amstel Gold Race in

Na zijn hersenschudding is Tom Pidcock weer helemaal terug. Dat heeft zijn trainer Kurt Bogaerts gezegd.

Eerder tijdens het voorjaar kende Tom Pidcock pech. Hij viel in de Tirreno-Adriatico en liep daarbij een hersenschudding op. Door een gezondheidsprotocol van zijn team INEOS Grenadiers bleef hij 4 dagen van de fiets. Ook werd Milaan-San Remo in overleg met de ploegleiding geschrapt.

"Daardoor miste Pidcock de ideale voorbereiding op de Ronde van Vlaanderen", vertelde trainer Kurt Bogaerts aan Het Laatste Nieuws. "Hij had Milaan-San Remo nodig om een goede Ronde van Vlaanderen te rijden. Dan is het ook logisch waar hij uiteindelijk eindigde. Als het anders had geweest, kan je beter in de zon liggen en niets doen." Pidcock eindigde uiteindelijk 52e.

Zondag is er de Amstel Gold Race en Pidcock is er kopman voor INEOS Grenadiers. Volgens Bogaerts staat hij weer waar hij moet staan: "De voorbije 2 weken heeft hij alle trainingen tot in de details afgewerkt. Hij is nu klaar voor het Ardense drieluik en we hopen dat hij 3 keer een finale kan rijden. En winnen moet kunnen."