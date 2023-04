📷 Wout van Aert komt weer met iets nieuws en hint op deelname in nieuwe discipline

Het voorjaar van Wout van Aert zit erop, maar dat wil niet zeggen dat hij stil zit. Van Aert testte onder meer een nieuwe fiets uit.

Na Parijs-Roubaix zat het voorjaar voor Wout van Aert erop en het is wachten tot juni, in de Ronde van Zwitserland, voor hij weer in competitie treed. Voorlopig ook geen echte vakantie voor Van Aert.

Van Aert ging al enkele keren lopen en testte zaterdag ook een nieuwe fiets. Voor het eerst reed Van Aert met zijn nieuwe gravelfiets en legd hij uiteindelijk zo'n 40 kilometer af.

Gravel als discipline wint steeds meer aan populariteit, met vorig jaar een eerste WK, dat werd gewonnen door Gianni Vermeersch. Mogelijk zien we Van Aert dus in de toekomst aan de start verschijnen van een WK gravel.

Dit jaar wordt het WK weer gereden in het Italiaanse Veneto, volgend jaar komt het WK naar Leuven. En daar vindt dit jaar ook het eerste Belgische kampioenschap plaats.