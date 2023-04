Heeft Wout van Aert een probleem tegen Mathieu van der Poel? Merijn Zeeman is duidelijk

Wout van Aert kon dit voorjaar geen Monument winnen. Er komt dan ook de nodige kritiek op Van Aert, ook dat hij het niet kan afmaken in koersen waar Van der Poel start.

Mathieu van der Poel schreef dit voorjaar met Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix twee Monumenten bij op zijn palmares. Heeft Van Aert een probleem tegen Van der Poel?

Volgens sportief directeur Merijn Zeeman alleszins niet. "Neen, ik zou niet weten waarom. Zondag (in Parijs-Roubaix, red.) stonden er 25 teams aan de start die allemaal voor een podiumplek komen. Er is op dit moment alleen een groepje renners dat erboven uitsteekt. Het niveau is ontzettend hoog en wij knokken mee", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Vol lof over Van der Poel

Zeeman steekt ook nog de loftrompet af over Van der Poel, die twee Monumenten won en ook in de Ronde van Vlaanderen tweede werd.

"Daar hebben wij veel respect voor, maar het motiveert ons alleen maar meer om hem te verslaan, net als Pogačar. Mathieu was beter in de Ronde, beter in Roubaix. Wout was ontzettend goed, maar botst op een betere tegenstander", zegt Zeeman nog.