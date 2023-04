Tiesj Benoot maakt voor de Amstel Gold Race een opmerkelijke vergelijking

Tiesj Benoot is kopman bij Jumbo-Visma voor de Amstel Gold Race. De wedstrijd vergelijkt hij met de Ronde van Vlaanderen, maar dan zonder kasseien.

De Amstel Gold Race behoort tot de klimklassiekers, maar toch maakt Tiesj Benoot de vergelijking met de kasseiklassiekers. Meer specifiek met de Ronde van Vlaanderen.

"Eigenlijk is de Amstel de Ronde van Vlaanderen, maar dan zonder kasseien", vertelde Benoot aan Het Laatste Nieuws. "De hellingen in Nederlands Limburg zijn zelfs korter dan in de Vlaamse Ardennen, minder dan 2 minuten."

Benoot heeft graag de beklimmingen zonder kasseien: "In de Vlaamse klassiekers liggen die mij het beste. Denk maar aan de Côte de Trieu."

Net voor de Amstel voelt Benoot zich fris. "Ik wil graag een finale rijden en het liefst met een ploegmaat. Dat kan je dan uitspelen, zoals ze vorig jaar bij INEOS Grenadiers deden. Michal Kwiatkowski won toen", aldus Benoot die zichzelf tot de outsiders voor de Amstel schaart.