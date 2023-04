Tiesj Benoot steekt hand in eigen boezem na fout op cruciaal moment in de Amstel Gold Race

Tiesj Benoot speelde nooit een rol van betekenis in de Amstel Gold Race. Uiteindelijk werd hij 15de op meer dan drie minuten van winnaar Tadej Pogačar.

Heel wat renners werden verrast door de aanval van een groep van zeventien renners op meer dan 80 kilometer van de meet op de Vrakelberg. Ook Tiesj Benoot was niet mee met de groep en probeerde met Jumbo-Visma nog tevergeefs het gat dicht te rijden.

"Ik zat daar net iets te ver en het draaide vrij goed voorin blijkbaar. En nadien had ik ook niet de beste benen om het nog recht te zetten eerlijk gezegd. Ik denk dat ik nog voor de zesde plek reed, maar dat was ook het best haalbare dan", zei Benoot achteraf bij Sporza.

Toch wist Benoot dat die Vrakelberg een belangrijk punt was. "Ik wilde wel vooraan zitten want we wilden daar zelf ook beginnen te koersen. Maar ik zat in 25ste à 30ste positie en dat was te ver. Het is daar heel smal. Dus dat was mijn fout."

Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik

Benoot rijdt nu woensdag nog de Waalse Pijl en komende zondag Luik-Bastenaken-Luik. Wat zegt het gevoel voor die twee koersen? "Geen topdag vandaag, maar ik denk dat het woensdag weer heel wat beter kan zijn. En dan hopelijk met vertrouwen naar Luik."