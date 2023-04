Medefavoriet geeft al snel op in de Waalse Pijl, komt Luik-Bastenaken-Luik in gevaar?

De Waalse Pijl is voor David Gaudu al snel tot een einde gekomen. De Fransman gaf al snel op.

David Gaudu maakte dit seizoen al indruk met onder andere een tweede plaats in het eindklassement in Parijs-Nice en de vierde plaats in het eindklassement van de Ronde van het Baskenland.

De Fransman zakte dan ook met de nodige ambitie af naar de Ardennenklassiekers. Maar in de Amstel Gold Race gaf Gaudu al op. Voor de Waalse Pijl mocht Gaudu wel ambities hebben.

In het verleden eindigde Gaudu namelijk al eens negende en zevende in de Waalse Pijl. Maar het werd dus al snel duidelijk dat nu niet zou lukken voor de Fransman. Gaudu liet de eerste passage van de Muur van Hoei liggen en reed naar de bus.

Wat er exact aan de hand is, is niet duidelijk. Maar of Gaudu zondag aan de start zal staan van Luik-Bastenaken-Luik, is maar zeer de vraag.