Spannen Van der Poel en Pogačar samen tegen Van Aert? "Ze stuurden ook berichten over aanval in de Ronde van Vlaanderen"

Mathieu van der Poel had voor de Amstel Gold Race wat berichten gestuurd naar Tadej Pogačar over waar hij moest aanvallen. Maar ook voor de Ronde van Vlaanderen stuurden de twee blijkbaar met elkaar.

Tadej Pogačar won vorige zondag de Amstel Gold Race dankzij een sterke aanval op de Keutenberg. Na de finish verklapte Pogačar dat Van der Poel hem had getipt om daar aan te vallen.

Pogačar volgde de raad van Van der Poel op en reed na de Keutenberg nog 28 kilometer solo. Maar Van der Poel en Pogačar zouden elkaar wel meer berichten sturen voor een koers.

Samenspannen tegen Van Aert?

In de podcast Vals Plat onthulde Jappe Tooten dat hij via de kinesist van Van der Poel te weten was gekomen dat Van der Poel en Pogačar ook contact hadden met elkaar voor de Ronde van Vlaanderen.

"Hij wist te vertellen dat ze ook met elkaar hadden gestuurd voor de Ronde van Vlaanderen, om aan te vallen op de Kruisberg. Die gasten zijn goede vrienden precies."

En Van der Poel viel ook effectief aan de op Oude Kruisberg. Pogačar kon volgen, Van Aert moest lossen en kwam nooit meer helemaal terug in de wedstrijd.