Verrassingen kunnen wél en dat belooft: "Misschien gaan Evenepoel en Pogacar te diep, hen vuur aan schenen leggen"

De verwachting is dat Pogacar en Evenepoel een klasse te sterk zullen zijn voor de rest. Met Pogacar kregen we immers in de Waalse Pijl ook al de te verwachten winnaar. Al waren er wel degelijk verrassingen in Hoei. De podiumplaatsen van Skjelmose en Landa bijvoorbeeld.

"We eindigen tweede en vijfde met de ploeg, maar de koers van komende zondag past ons als ploeg nog beter", richt Trek-renner Skjelmose de blik richting Luik. "Al zal het heel moeilijk zijn om Remco Evenepoel en Tadej Pogacar te volgen op de lange beklimmingen. We gaan alles doen om hen het vuur aan de schenen te leggen." © photonews De Deen gaat de winnaar van de Waalse Pijl nog vaak tegenkomen. "Het zwakke punt bij Pogacar is misschien dat hij soms iets te overmoedig wordt. Dat hij vergeet te eten bijvoorbeeld. Jumbo-Visma heeft hem dat vorig jaar laten zien. Ik denk niet dat hij nog eens dezelfde fout zal maken, voorlopig zie ik geen zwakke punten." "Misschien gaan Remco Evenepoel en Tadej Pogacar kijken naar elkaar", is de hoop van Mikel Landa voor Luik-Bastenaken-Luik. "Of misschien gaan ze net te diep, waardoor het beter is voor de rest. Of het frustrerend is om hen tegen te komen? Toen ik prof werd, waren er ook al mannen als Contador en Valverde." © photonews Elke generatie heeft nu eenmaal zijn grote namen. In elk geval valt het op dat ronderenners de laatste jaren regelmatig het podium van de Waalse Pijl halen. Nu ook Landa met zijn derde plek. "Het toont aan dat groteronderenners meer compleet geworden zijn dan voordien. We kunnen nu ook in deze koers er proberen voor gaan."