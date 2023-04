Evenepoel heeft wat te zeggen over Pogacar en zet deur open voor Ronde van Vlaanderen-deelname in de toekomst

Remco Evenepoel redde in 2022 eigenlijk eigenhandig het voorjaar van zijn ploeg. Met Pogacar als grote concurrent gaat het geen evidentie worden om dat te herhalen, al deinst Evenepoel zeker niet terug voor de strijd. En de Ronde van Vlaanderen, die moet hij misschien ook wel een keertje rijden.

Eerst aan Luik-Bastenaken-Luik deelnemen en daar doet Evenepoel meteen een voorspelling over. "Door een onofficiële klim van twee kilometer na La Redoute, de Cornémont, is het veel zwaarder dan andere jaren. Er is een compleet andere strategie nodig. De finale zal veel langer zijn. Misschien begint die al in Bastenaken."

De koers wordt naar voren geschoven als het grote gevecht tussen Evenepoel en Tadej Pogacar. Hoe kijkt Remco naar de prestaties van de Sloveen? "Ik ben niet meer verwonderd. Dit is de manier waarop hij zijn koersen wint. Het is superimpressionant, begrijp mij niet verkeerd", volgt er nog een verduidelijking.

GUNFACTOR VOOR POGACAR

"Het is ook een superaangename kerel, ik denk dat iedereen het hem gunt. Maar ik trek geen grote ogen meer door wat hij doet. Hij bewijst dat hij alles aan kan." Alle respect voor Pogacar dus, die al aardig wat klassiekers gewonnen heeft. Terwijl Soudal Quick-Step voorlopig in die koersen weinig in de pap te brokken heeft.

Kriebelt het bij Evenepoel niet om de klassieke kern te hulp te schieten? "Ik had al genoeg aan mijn hoofd. Nu focussen we op zondag en ergens in mei start ook nog een vrij belangrijke koers." De Giro, daar gaat het dan uiteraard over.

CAPACITEITEN VOOR KLASSIEKERS

"Als het gepland kan worden, moet ik in de toekomst misschien wel wat meer klassiekers rijden", schiet Evenepoel het idee niet af. "Ik denk dat ik de capaciteiten heb om het goed te doen in deze koersen. Als je zelf denkt dat je kan winnen en de ploeg ook, dan moet je er voor gaan".

Evenepoel geeft dus aan dat hij het zal overwegen. "Zeker in de Ronde van Vlaanderen, waar het als Belg wel moeilijk is om te winnen. Het blijft nog altijd een Monument. Het is misschien iets voor volgend jaar. Of voor binnen twee, drie, vier of vijf jaar."