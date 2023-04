Opgelet Remco Evenepoel en Tadej Pogacar: Bahrain Victorious met een stevige selectie naar Luik en verwacht dat de koers snel ontploft

Bahrain Victorious heeft een stevige ploeg voor Luik-Bastenaken-Luik. Mikel Landa is de kopman en krijgt sterke kompanen naast zich.

Mikel Landa werd in de Waalse Pijl 3e. Ook in Luik-Bastenaken-Luik ambieert hij het podium. "Ik ben gemotiveerd en ik geloof dat we als team dat doel kunnen bereiken", staat er op de website van Bahrain Victorious te lezen.

Bij het team zien ze zondag ook graag iemand op het podium staan. "Maar een top 5-plaats is realistischer", aldus ploegleider Roman Kreuziger. "We hebben een sterk team vol met klimmers om dat doel te bereiken."

Over de wedstrijd zelf denkt Kreuziger dat enkele teams de koers zullen willen controleren. "En anders dan in het verleden zal de koers sneller ontploffen. Ik verwacht dat dat al op 100 km van de streep zal gebeuren. We moeten op uitvallen op 100 km van de meet voorbereid zijn", aldus Kreuziger.

De selectie van Bahrain Victorious bestaat naast Landa uit Pello Bilbao, Matej Mohorič, Wout Poels, Fran Miholjevic, Yukiya Arashiro en Santiago Buitrago.