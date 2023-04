UAE Team Emirates heeft goed nieuws voor renner na maanden blessureleed

In de Vuelta stond Juan Ayuso als 3e op het podium. Het was meteen ook zijn laatste wedstrijd van het seizoen.

Nadien kreeg Ayuso last van een peesontsteking en die bleef maar aanslepen. Zo moest hij zijn 1e koers in 2023 telkens uitstellen. Eerst was de Ronde van Valencia het plan. Daarna gingen ook de Ronde van Catalonië en het Baskenland niet door. Hij moest geduld hebben, was het devies van zijn ploeg.

En dat geduld loonde. Ayuso herstelde van die peesontsteking en mag zich nu opmaken voor de Ronde van Romandië. Zo zal de Spanjaard eind april zijn 1e koers van het seizoen rijden.

"Met de hulp van verschillende mensen kon ik geleidelijk aan herstellen van mijn blessure. De laatste weken kon ik ook regelmatig beginnen trainen. Het doel is om aan het peloton te wennen en terug aan de ploeg gewoon te raken", zegt Ayuso op de website van UAE.

