Bondscoach Vanthourenhout schat de kansen van Remco Evenepoel in voor Luik-Bastenaken-Luik

Hoe goed zal Remco Evenepoel zijn in Luik-Bastenaken-Luik? Bondscoach Vanthourenhout schat in.

Remco Evenepoel rijdt nog eens een wedstrijd in België met Luik-Bastenaken-Luik. Hij verdedigt er zijn titel en hoopt er voor het eerst te winnen met zijn regenboogtrui aan.

Evenepoel komt wel terug van een hoogtestage van drie weken in Spanje. Hoe goed zal de wereldkampioen zijn? Want Evenepoel kwam maar donderdagavond terug en zijn vlucht had nog vertraging.

"Remco heeft kunnen trainen in ideale omstandigheden. En dicht bij de Giro zal hij niet ver van zijn beste vorm af zitten. Daar gaat geen tien procent meer bij moeten komen", zegt bondscoach Sven Vanthourenhout bij Het Nieuwsblad.

Evenepoel bewees in de Ronde van Catalonië en vorig jaar in de Clasica San Sebastian dat hij meteen goed is na een hoogtestage. Die felbegeerde foto voor Instagram zou er wel eens kunnen komen voor Evenepoel.