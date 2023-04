Deze keer geen podium voor revelatie Ben Healy, die foutje toegeeft in Luik-Bastenaken-Luik

Geen nieuwe podiumplaats voor Ben Healy. Na een tweede plaats in de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race eindigde Ier in Luik-Bastenaken-Luik net naast het podium.

Ben Healy toonde zich vorige week een eerste keer aan het grote publiek met een tweede plaats in de Brabantse Pijl. In de Amstel Gold Race deed Healy dat nog eens fijntjes over.

En ook in Luik-Bastenaken-Luik toonde Healy zich weer vooraan. De Ier van EF Education-EasyPost zette mee de achtervolging in op Remco Evenepoel en werd uiteindelijk vierde in de sprint om plek twee.

"Als je me dit twee weken geleden had verteld, had ik je voor gek verklaard. Dit is natuurlijk supermooi", zei Healy bij Cycling Pro Net. Maar Healy was ook streng voor zichzelf, want hij probeerde de sprint snel in te zetten, maar werd dus geklopt door Pidcock en Buitrago.

Foutje in de sprint

"Ik ben misschien iets te vroeg gegaan in de sprint", is Healy toch kritisch voor zichzelf. "Maar ik zag dat ze naar elkaar keken. Dus moest ik het wel proberen. Hopelijk kan ik in de toekomst meedoen om de zege in dit soort wedstrijden."