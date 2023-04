Historisch podium in Luik, vanwege een héél verrassende reden: "Remco Evenepoel duidelijk klaar voor de Giro"

Een historisch moment in Luik. Remco Evenepoel won, maar er is vanwege een andere reden geschiedenis geschreven.

Dat heeft te maken met de nummer 3 van het podium, de verrassende Santiago Buitrago. De klimmer van Bahrein-Victorious is de eerste Colombiaan ooit die het podium haalt in Luik-Bastenaken-Luik. "Dat wist ik niet. Het is een grote eer om met Remco Evenepoel en Tom Pidcock op het podium te staan.

"Het geeft veel motivatie voor de rest van het seizoen, vooral met het oog op de Giro van twee weken", haalt Buitrago hier moed uit. "Als kind was Luik-Bastenaken-Luik al één van mijn favoriete klassiekers en ik keer naar op televisie. En bij mijn tweede deelname sta ik al op het podium."

SPRINT MOEILIJK IN TE SCHATTEN

Dat had de 23-jarige renner ook niet meteen zien aankomen. "Ik ben er voor gegaan. Ik ben natuurlijk heel blij, hoewel het ook voor mij als een verrassing kwam. Ik wist dat Pidcock sneller was. Het was niet gemakkelijk, maar na een koers van meer dan 200 kilometer is het moeilijk in te schatten hoe de benen nog zijn bij iedereen."

Buitrago slaagde er nog in om Healy af te houden. "In de sprint anticipeerde ik met 300 meter te gaan en het bleek voldoende." Ten slotte nog enkele mooie woorden voor de winnaar. "Remco heeft zijn capaciteiten getoond. Hij is duidelijk klaar voor de Giro. Zijn ploeg legde een hoog tempo op. Wanneer Remco versnelde op La Redoute, kon ik niet volgen."