🎥 Dat was nipt: Soudal Quick-Step zegeviert in de proloog van de Ronde van Romandië na een spel om de honderdsten

Josef Cerny heeft de proloog in de Ronde van Romandië gewonnen. Hij was 29 honderdsten sneller dan wereldkampioen Tobias Foss en een seconde dan ploegmaat Rémi Cavagna. Uiteraard is Cerny de 1e leider in Romandië.

Na het voorjaar begon het 2e deel van het seizoen traditioneel met de Ronde van Romandië. Even traditioneel begon de Zwitserse rittenkoers met een proloog. De start en aankomst lagen in Le Bouveret en de proloog was in totaal 6,8 km lang. In totaal waren er 3 bochten en was het parcours biljartvlak. Het was dus vooral parcours voor de krachtpatsers.

Ivo Oliveira zette als 1e een goede richttijd neer. Hij kwam na 7'34" binnen. Daarna volgde Nico Denz. Hij leek een serieuze hap van de tijd van Oliveira te doen, maar in de slotmeters viel zijn ketting er nog af. Denz bleef nog onder de tijd van Oliveira, maar met 5 seconden was dat toch wel beperkt.

Daarna kwam Josef Cerny. De Tsjech tempobeul van Soudal Quick-Step deed er nog eens enkele seconden van af: 7'25". Nadien kwam ploegmaat Rémi Cavagna nog in de buurt, maar hij kwam een seconde tekort. En met wereldkampioen Tobias Foss werd het een spel der hondersten. Hij kwam 29 honderdsten tekort. Cerny was zo de winnaar van de proloog en de 1e leider in Romandië.