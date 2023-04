Al verrassend hoge tol in Romandië: Cavendish en Yates uit koers, Intermarché vervloekt voorval op startpodium proloog

Het was nog maar dag 2 in de Ronde van Romandië. Toch hebben grote namen als Cavendish, Yates en Rui Costa de koers al moeten verlaten.

Elk van deze opgaves heeft wel een eigen verhaal. Al is het in het geval van Cavendish vooral wachten op het juiste verhaal. De sprinter van Astana heeft alleszins een DNF achter zijn naam, al is de reden niet meteen duidelijk. De derde uit de Scheldeprijs gaat zo wel belangrijke koersdagen missen in de aanloop naar de Giro.

Bij Simon Yates is zijn ploeg Jayco Alula wel met een heldere uitleg naar buiten gekomen. Zijn opgave was niet verwacht, maar de klimmer heeft plots last gekregen van maagproblemen. Het medische team zal verdere onderzoeken uitvoeren om de details van zijn situatie beter te begrijpen.

🚴🇨🇭 | Wat gebeurt daar nou? Rui Costa trapt bij de eerste aanzet meteen zijn fiets kapot? Is dit de slechtste start ooit aan een ronde? 🤕 #TourdeRomandie



📺 Koers kijk je live op Eurosport en discovery+ pic.twitter.com/Zm7vHGkAbC — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) April 25, 2023

Rui Costa van Intermarché-Circus-Wanty is ook al moeten afstappen. Voor de verklaring hiervoor, moeten we een dag terugkeren in de tijd. Bij de start van zijn proloog trapte de Portugees op het startpodium al zijn voorblad eraf en deed hij zichzelf zo pijn aan de knie. In de eerste rit in lijn moest Rui Costa al snel lossen en gaf hij er de brui aan.