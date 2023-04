Na de veldrijder en de sprinter nu ook de tijdrijder? Thibau Nys moet op nationaal niveau alvast niet onderdoen

De capaciteiten van Thibau Nys als veldrijder kenden we al. Dat hij over een snelle sprint beschikt op de weg, hebben we inmiddels ook geleerd. Is Nys junior een volgende stap aan het zetten om een completere renner te worden?

In de Ronde van Romandië is gebleken dat Thibau Nys op een tijdritfiets ook één en ander in zijn mars heeft. Nys legde de proloog van 6,82 kilometer af aan een gemiddelde van 52,687 kilometer per uur. Die prestatie leverde hem een 39ste plaats op in de uitslag.

SNELSTE LANDGENOOT

Nys was 21 seconden trager dan winnaar Cerny. Er is dus zeker nog progressiemarge, maar op nationaal niveau zet hij zich als tijdrijder alvast op de kaart. Tien Belgen deden mee, Nys was de snelste landgenoot. Dries Devenyns zat in de buurt: tussen beide Belgen zat slechts een secondje.

Ten opzichte van namen als Cian Uijtdebroeks en Thomas De Gendt was het verschil groter. Zoals aangehaald was het een proloog en ging het dus om het korte werk. Dit vraagt nog om bevestiging op een langere afstand, maar Thibau Nys is alleszins meer dan behoorlijk begonnen aan de Ronde van Romandië.