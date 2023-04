Na val na betwistbare fase met Van der Poel en Philipsen kan Degenkolb hervatten, Philipsen en De Lie bij favorieten

Degenkolb was de man met wie velen medelijden hadden, nadat hij met Van der Poel en Philipsen op korte afstand van mekaar reed. Na een manoeuvre kwam de Duitser ten val in Parijs-Roubaix.

Voor het eerst in jaren ging Degenkolb zo diep mee in de finale van zo'n grote klassieker. Tot die valpartij het voor de Duitser verpestte. Na Parijs-Roubaix was er veel discussie of Van der Poel en Philipsen te veel uitweken en een fout maakten, maar alle betrokkenen spraken na afloop over een 'koersincident'.

DEGENKOLB HERVAT IN THUISLAND

In elk geval is John Degenkolb enkele weken later opnieuw klaar voor de dienst. DSM heeft hem opgenomen in zijn selectie voor Eschborn-Frankfurt, de Duitse eendagskoers die op 1 mei op het programma staat. Ook het persbericht van de koersorganisatie vermeldt de deelname van Degenkolb, aangezien hij de koers al won in 2011.

Het zet Degenkolb dan ook bij de favorieten voor de editie van 2023, maar hij is niet alleen. Ook Arnaud De Lie en Jasper Philipsen worden bij het kransje kanshebbers geplaatst.