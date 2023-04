Reed Cancellara nu op een fiets met een motortje in de Ronde van 2010 of niet? Zwitser spreekt er zich zelf over uit

Cancellara is één van de grote namen uit de Ronde-geschiedenis, maar reed hij op een fiets met motor tijdens één van die zeges? Dat verhaal ging immers vlot rond na de editie van 2010.

In de HLN-podcast 'De Fiets van Cancellara' gingen ze achter de waarheid aan en in de laatste aflevering komt de Zwitser zelf aan het woord. Spartacus reageert op de geruchten. "Wat kun je doen? Er tegen vechten of mee leven is één ding, maar je moet ermee omgaan."

Ik heb een dikke huid gekweekt

"Op een bepaald niveau is het 'part of the game'. Hoge bomen vangen veel wind. Hoe succesvoller je bent, hoe meer haters je hebt. Uiteraard heeft het ook een impact gehad op mij, maar anderzijds heb ik er veel uit geleerd. Ik heb een dikke huid gekweekt", zegt Cancellara ook nog.

De oud-wielrenner maakt ten slotte nog duidelijk dat er niets is om spijt van te hebben. "Ik slaap met een gerust geweten. Als iemand de fiets in kwestie wil komen halen, mogen ze hem hebben." Al is het onduidelijk of die fiets nu echt bij hem thuis aan de muur hangt of niet.