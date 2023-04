Triomferende Wolfpack-renner legt uit waarom zijn overwinning zo buitengewoon is: "Gewoon fantastisch"

De lucht klaart op voor de Wolfpack. Evenepoel boekte een overwinning in Luik en nog een renner die wellicht naar de Giro trekt, deed hetzelfde in de Ronde van Romandië.

Josef Cerny legde de proloog op en rond Le Bouveret nog drie tienden van een seconde sneller af dan wereldkampioen tijdrijden Tobias Foss. Voor Soudal Quick-Step was het de twintigste overwinning van het seizoen.

Ook voor Cerny persoonlijk is dit er wel eentje die er bovenuit steekt en de Tsjech legt uit waarom. "Ik was geen favoriet. Voor de start hoopte ik op een top 5 of een top 10. Om dan de overwinning te behalen, is gewoon fantastisch."

LEIDERSTRUI

En winnen op de eerste dag van een rittenkoers heeft zo zijn voordelen: de leiderstrui en de bergtrui belanden meteen ook in zijn kast. "Het geeft me veel vreugde om de gele trui te dragen in zo'n prestigieuze koers."