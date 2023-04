🎥 Spaans toptalent verbaast iedereen na lange blessure in de Ronde van Romandië

In de Ronde van Romandië heeft Juan Ayuso (20) de tijdrit gewonnen. De jonge Spanjaard is ook de nieuwe leider in Zwitserland.

Na een proloog en twee keer een sprint mochten de renners opnieuw tegen de klok rijden in de Ronde van Romandië. In en rond Châtel-Saint-Denis moest 18,75 kilometer worden afgelegd, met toch een stevige beklimming onderweg. Belgen deden er niet mee voor de dagzege. Sylvain Moniquet was de eerste Belg op plek 28, op 54 seconden. Cian Uijtdebroeks deed slechts drie seconden slechter. De eerste richttijd werd neergezet door de Deen Mikkel Bjerg. Die tijd leek al scherp, maar de Amerikaan William Barta (Movistar) dook er toch nog enkele honderdsten onder. Ayuso blaast iedereen weg Movistar bleef het goed doen, want een andere Amerikaan, Matteo Jorgenson, deed nog zo'n 14 seconden beter. Dat leek hem de overwinning op te leveren, maar de Spanjaard Juan Ayuso, die zijn eerste wedstrijd reed sinds de Vuelta na veel blessureleed, deed toch nog 5 seconden beter. De Spanjaard won de tijdrit overtuigend en neemt de leiderstrui ook over van de Brit Ethan Hayter. Zaterdag wacht de renners een bergrit met aankomst boven op de Thyon 2000 (20,9 kilometer aan 7,6%). 🚴‍♂️🇨🇭 | Opstaan, plaats vergaan, Ayuso komt eraan! De jonge Spanjaard kampte maandenlang met blessureleed, maar lijkt helemaal terug. De zege is hem gegund! 🙌🇪🇸 #TDR2023



