📷 Tadej Pogacar geniet van zijn revalidatie en doet een oproep naar de fans

Tadej Pogacar heeft een oproep naar zijn fans gedaan. Zo kan hij zich tijdens zijn revalidatie bezighouden.

Door zijn val in Luik-Bastenaken-Luik is Tadej Pogacar enkele weken uit competitie. Hij is momenteel in Monaco aan het revalideren en kan wel al op de rollen fietsen.

Pogacar kan momenteel geen wedstrijden rijden en geniet dan maar van zijn verloofde Urška Žigart. "Genieten van de kleine dingen", schreef hij op Instagram. "Momenteel denk ik niet meteen aan de fiets of de revalidatie, maar mogelijk verandert dat als ze naar de Vuelta gaat."

De afgelopen dagen deed Pogacar dingen samen met Žigart, maar vanaf 1 mei begint de Vuelta voor vrouwen. Daardoor zal Pogacar zijn vrije tijd anders moeten invullen. Hij deed dan ook een oproep: "Stuur me maar titels van goede films en series in de comments. Momenteel kan ik zelfs geen FIFA spelen."