Cian Uijtdebroeks ziet verbeterpunten na zijn tijdrit in de Ronde van Romandië

Cian Uijtdebroeks heeft in de Ronde van Romandië een degelijke tijdrit gereden. Achteraf zag hij nog enkele verbeterpunten.

In de Ronde van Romandië was de 3e etappe een individuele klimtijdrit. Halfweg lag er een klim van zo'n 5 km. Die werd door Juan Ayuso gewonnen.

Achter de Spanjaard reed Cian Uijtdebroeks naar een 33e plaats. Hij eindigde op 57 seconden van Ayuso. Achteraf vond Uijtdebroeks het niet zijn beste tijdrit, maar hij was er wel tevreden over.

Al zag Uijtdebroeks ook wel verbeterpunten. "In het begin reed ik wat te snel. Over de strategie en de verdeling van de inspanning in een tijdrit moet ik dus nog verder leren", verklaarde hij via zijn ploeg. Door zijn te snelle start kon hij zijn ritme op de klim niet meteen vinden, liet de ploegleider nog weten.