Concurrent voor de Giro waarschuwt Remco Evenepoel: "Ik voel me goed, ben in vorm en ben klaar voor de oorlog"

Joao Almeida voelt zich klaar voor de Giro d'Italia. Dat heeft hij aan Top Cycling gezegd.

"Ik voel me goed, ben in vorm en ben klaar voor de oorlog", vertelde Joao Almeida aan Top Cycling. De renner van UAE zal in de Giro de concurrentie met onder meer Remco Evenepoel, Primoz Roglic, Aleksandr Vlasov, Tao Geoghegan Hart en Geraint Thomas aangaan.

Qua tactiek lijkt hij Almeida niet veel aan het verleden te veranderen. "Soms zie ik mijn concurrenten aanvallen en dan denk ik: 'Ik ga op mijn eigen tempo verder, want het is het niet waard om die versnellingen te doen.' De inspanningen die zij zullen doen, zullen ze achteraf tekortkomen", ging hij verder. In het verleden zagen we Almeida al in de groep der favorieten al vaak jojoën.

"Ik weet dat ze na een tijd zullen vertragen en ik dan zal terugkeren. Als ik niet meer zal kunnen terugkeren, zijn ze superman. Zo denk ik en is het altijd al zo gegaan. Ik geloof in mijn kwaliteiten", besloot Almeida die in het verleden al eens 4e en 6e in de Giro werd.