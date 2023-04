Enorm lovende woorden voor Cian Uijtdebroeks en ook aangehaald waar hij nog beter moet in worden: "Indrukwekkend"

Toptalent Cian Uijtdebroeks is zichzelf helemaal op de kaart aan het zetten en kan op lovende woorden rekenen. Die komen van een persoon die toch al één en ander gezien heeft in de wielerwereld.

Rolf Aldag koerste zelf van 1991 tot en met 2005 en is nu aan de slag als sportdirecteur bij BORA-Hansgrohe. De Duitser begeleidt onder meer Cian Uijtdebroeks in de Ronde van Romandië en is vol lof over hem na diens zesde plaats in de koninginnenrit.

Volgens hem speelde Bob Jungels een cruciale rol voor Uijtdebroeks in het begin van de klim. "Cian heeft dan een sterke teamprestatie afgerond", klinkt het. "Hij heeft het nog lastig met tempowisselingen, maar het is indrukwekkend om te zien dat hij desondanks erin slaagt om met de beteren mee te zijn."

De amper 20-jarige jongeman uit Abolens heeft er dan ook een hele fraaie uitslag uit weten te puren. "Ik denk dat zijn zesde plaats vandaag optimaal was."